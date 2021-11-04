Fatih Terim'den Lokomotiv Moskova maçı yorumu: Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz

1-1 biten Lokomotiv Moskova maçını değerlendiren Fatih Terim, "Güzel bir mücadele olduğu konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle ikinci yarı golden sonraki reaksiyon, ilk yarı mücadele müthiş... Oyuna asılma, galip gelmek için pozisyon yaratma, hepsi tamam ama tabela hariç hepsine olumlu bakabiliriz. Sekiz tane pozisyonumuz var ama neredeyse kaleyi tutan topumuz yok. Böyle gol yememeliyiz. İkinci yarıda bir ara geri yaslanma gibi oldu ve kötü bir gol yedik. Neredeyse mağlup da olabilirdik. İlk yarı rakibin pozisyonu yok" dedi.

"GÜZEL MÜCADELEYİ TAÇLANDIRMAK GEREKİRDİ"

Oynanan oyundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Terim şöyle konuştu, "Oyuna şöyle bakacak olursak oyunun ilk başından 94. dakikaya kadar mücadele eden, pozisyonu bulan, atan, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden oyunun iki tarafını da en yüksek tempoda oynamaya çalışan bir takım vardı. Güzel bir maç oldu. Bunu galibiyetle taçlandırmak gerekiyordu. Oyuncularımın oynama isteğinden, mücadelesinden ve oynanan oyundan memnunum" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ SONUNA KADAR LİDER GİTMEK"

Grupta lider olmak her zaman avantaj demektir diyen tecrübeli teknik adam, "En büyük isteğimiz sonuna kadar lider gitmek. Bu seviyelerde maçın kolay geçmeyeceğini dün de söylemiştik. Şimdi içeride yediğimiz golü seyrettim ancak bu kadar uğraşırsak golü yiyebiliriz. Çok kolay pozisyonlarda gol atamadık. Herhâlde seyredenlere güzel bir maç seyrettirdik. Zevk almışlardır. Farklı şekilde kazanmayı yakında öğreneceğiz. Bazen böyle istenmeyen durumlar sizi bir sonraki maça daha iyi hazırlar, size yaşadığınız tecrübe çok önemli olur. Kaybetmenin zor olduğu bir puan kaybı yaşadık. Bundan ders alacaklar. Bir sonraki maçta yaptıkları bu hataları yapmadan, iyi şeyler yaparak oynayacaklardır"