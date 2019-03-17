Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriye düşmelerine rağmen 3-2 kazandıkları Bursaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam "İlk yarıyı izah etmek zor. Kötü oynadık, geriye düştük. 2. yarı daha iyi oynadık. Bursa'da 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak kolay değil. Futbol sahada oynanan bir oyun. İyiyseniz kazanırsınız, kötüyseniz zaten kaybedersiniz. İlk yarı kötüydük, 2. yarı iyiydik. Puan sıralamasına bakmaksızın, sezon sonuna kadar olan maçlarımızı kazanırsak nereye geleceğimizi herkes biliyor. İnancımı hiç kaybetmedim, oyuncularım da inancını hiç kaybetmedi. Bazı oyunlar vardır ki, hakikaten çözmesi çok zordur. Bugün kritik bölgede bulunan Bursaspor, kaybettiği maçların da bir çoğunda iyi oynadı. Hiç beklemediğiniz bir anda Galatasaray 2-0 geriye düşüyor. Benim istediğim oyun, 2. yarının da üstündedir" dedi.

EMRE TAŞDEMİR'E SAHİP ÇIKTI

Terim, ilk 11'de şans verdiği Emre Taşdemir için ise şu ifadeleri kullandı: "Emre Taşdemir'i bir aldığımızda bir hayli papara yedik. Sakat oyuncuyu alıyorsunuz, 2 senedir oynamıyor. Bizi bilen Galatasaraylılar, ya bi durun, hoca aldıysa bir nedeni vardır dedi, sonunda onlar kazandı. Bu hamleyi yapanlar sonunda özür dilese, bir şey yok. Galatasaray Emre Taşdemir'i sıfıra aldı, o çocuk da ağzını açıp bir şey söylemedi. Her çıkışı da sakatlığı ile ilgili değil, fiziki eksikliği ile ilgili. Onu da zaman içinde kazanacak. Emre Taşdemir çok genç bir oyuncu ve Galatasaray'ın kaybedeceği bir şey yok."