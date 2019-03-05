Süper Lig'in 24. haftasında BB Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına sert tepki gösterdi.

Erzurum'da kritik 2 puan bırakan ve oynanan oyunu beğenmediğini dile getiren tecrübeli teknik direktörün bazı isimlerin performansından memnun olmadığı ve oyuncularına kızdığı öğrenildi. Terim, oyuncularına "Galatasaray gibi oynamadınız, çok önemli 2 puan kaybettik. pes etmek yok" diyerek uyarılarda bulundu.

"BU TARAFTARI ÜZMEYE HAKKINIZ YOK"

Erzurum dönüşü taraftarların gece yarısı havaalanında takımı coşkuyla karşılamasından çok etkilenen Terim'in oyuncularına taraftarları işaret ederek, "Bu taraftarı üzmeye hakkınız yok. Bu destek bizi şampiyon yapacak. Biz bitti demeden bitmez. Ortada alınacak 30 puan var" ifadelerini kullandığı belirtildi.

GEÇEN SEZONU HATIRLATTI

Galatasaraylı taraftarlar geçen sezon Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası da takımı havaalanında karşılamış ve Cimbom 6’da 6 yaparak şampiyonluğu kazanmıştı. Bitime 10 hafta kala benzer bir senaryo yaşanırken Fatih Terim’in ifadesi de geçen seneki fotoğrafla neredeyse bire bir aynıydı.