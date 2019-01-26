Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu bir zeminde oynadıklarını belirten İmparator, "Zorlu zemin. Tabii havaya bir şey deme hakkımız yok ama sahaya bir şey deme hakkımız var. Böyle bir ligde daha iyi şartlarda oynamak ister herkes. İnşallah önemli sakatlıklar olmamıştır. Bazen antrenmanda çalıştığınız taktikleri çamura da saplayabilirsiniz. Bizim için tersi oldu tabii. Oyunun neredeyse her döneminde etkili olan bizdik. Göztepe iyi bir takım, bizi sıkıştırdığı zamanlar oldu ama genel üstünlük bizdeydi. Takımın kazanma arzusundan memnunum. Çok iyi mücadele ettiler. 21. şampiyonluğu aldığımız yerde böyle önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TRANSFER ÇAĞRISI: 2-3 GÜN DAHA BEKLESİNLER

Terim, merakla beklenen transferlerle ilgili ise taraftarın biraz daha sabretmesini isteyip şunları söyledi:

"Son günlerin en popüler gündemi transfer. Açıkçası, isimler üzerinden transferle ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen transfer yapmak istediğinizde paranız olmuyor, paranız olduğunda da bazen zamanımız olmuyor. Ben bütün arkadaşların özveriyle çalıştığını biliyorum. Galatasaray taraftarından dileğim, 31'i gecesine kadar beklemeleri. Tabii ki içinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve Galatasaray'a uygun bulmuyorum ama şu anda bunu konuşacak zaman değil. 31'ine kadar sabır rica ediyorum. Galatasaray muhakkak bir şeyler yapacaktır. Ya bu arkadaşlar gelir Cumartesi günü Alanya'da oynarlar, bundan sonra öteleyeceği bir zaman da yok. Şunu bilmeliler ki içinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ama uğraşıyı görünce... Bu kadar beklediler, 2-3 gün daha beklesinler. Kızma hakkı, eleştirme hakkı daha net olur."

SERDAR AZİZ CEVABI: YÖNETİM DERSE OTURUR BAKARIZ

Fatih Terim, Serdar Aziz'in affedilip affedilmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı vererek af için açık kapı bıraktı: "Serdar Aziz ile ilgili bilgim yok. Ben teknik bir karar aldım, yönetime bildirdim. Yönetim bir karar alırsa, bu idari karardır, ondan sonra yapılacaklar bellidir. Ben kararımı verdim. Biz çıkıp çok fazla konuşmuyoruz ama herkes bilsin. Serdar'ı devamlı A Milli Takım'da da oynatan benim. 26 Aralık'ta karar vermişiz, 26 Ocak'a gelmişiz. Yönetim derse 'Benim idari kararım budur' o zaman bakarız."

"OZAN'IN GİTMESİNİ İSTEMEDİM, BAŞKA BİR ŞEY YAPACAKTIM AMA..."

Terim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda yönetimle fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve istifayı düşündüğünü belirterek şunları söyledi: "Ben Ozan'ın gitmesini istemedim, ihtiyacım olduğunu söyledim ama sayın başkan ve yöneticiler idari karar olarak vermeyi düşündüler. İdari karara saygı duyacaktım ya da başka bir şey yapacaktım. O başka bir şeyi yapmayacağıma dair Galatasaraylılara söz verdim."