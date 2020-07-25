Devre arasında gündeme gelen Arda Turan transferi yazın yeniden alevlendi. Teknik direktör Fatih Terim, geçen günlerde Türk Telekom'da yapılan yeni sezon değerlendirme zirvesinde yönetimden Arda Turan'ın transfer edilmesini isterken tecrübeli çalıştırıcının Arda planı da ortaya çıktı.

Devre arasında Arda Turan'a haber yollayan ve bireysel antrenör tutarak yeni sezona sıkı hazırlanmasını isteyen Terim, Arda transferiyle birlikte bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Florya'da özellikle pandeminin patlak vermesinden sonra yabancı futbolcular ile teknik heyet arasında kopukluk gerçekleşirken bu durum, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında yüzeye çıktı. Uruguaylı futbolcunun tesislerdeki eksikliği sakatlık nedeniyle zaman zaman hissedilirken Terim, Arda'nın saha dışında da Galatasaray'a faydalı olabileceğini düşünmeye başladı.

Selçuk İnan'ın da futbola veda etmesinin ardından Florya'da futbolcular arasında güçlü bir isim olmasını isteyen Terim, aynı zamanda Arda'nın futbola dönüşüyle birlikte bir süreden sonra eski haline dönebileceğini ve saha içinde de katkı sağlayabileceğine inanıyor.

Tecrübesi, oyun aklı ve birden fazla rolde oynayabilen tecrübeli çalıştırıcıyı takımında görmek isteyen İmparator, ayrıca son senelerde sahada eksik olduğunu düşündüğü 'Galatasaray ruhunu' da diriltmeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenleri sunarak yönetimden Arda'nın transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi.