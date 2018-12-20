Galatasaray'da orta sahada sorun çözüldü...

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Emre Akbaba’nın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle Ndiaye ve Donk’un uzun süreli ceza alması, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in haftalardır elini zayıflatıyordu. Bu süreçte Fernando ve Belhanda’nın sakatlıkları da yaşanınca orta sahada adam bulmakta zorlanan İmparator, çareyi Feghouli’yi ortaya çekmekte bulmuştu.