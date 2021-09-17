Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İtalya'nın Lazio takımı karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Geçmişte İtalya'nın Fiorentina ve Milan takımlarını çalıştıran Fatih Terim, İtalyan gazetecilerin sorularını İtalyanca yanıtladı.

Kendisi hakkında güzel sözler söyleyen Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'ye teşekkür eden Terim, "Sarri benim için çok güzel şeyler söylemiş. Beni takip ettiğini, İtalya'dayken maçlarıma geldiğini söylemiş. Bugün beni mahcup da etti. Kendisine sarıldım, tebrik ettim ve beğendiğimi söyledim. Sarri iyi bir meslektaşım. Kendisine saygı duyuyorum. Çok iyi bir teknik adam. Antrenörlük yaptığı takımları seyrediyorum. Futbol anlayışı olan, ondan vazgeçmeyen, önemli takımları da başarıya götüren çok değerli bir hoca. Ondan bunları duymak da beni onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Terim'in "Beni mahcup etti." diye bahsettiği hareketin Sarri'nin maçtan sonra ellerini açarak kendisine saygı duyduğunu göstermesi olduğu belirtildi.

Bir gün İtalya'ya dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Terim, "İtalya benim ikinci vatanım. Arkadaşlarımla devamlı iletişim halindeyim. Ancak şu anda Galatasaray'dayım. Başkanla güzel bir projeye başladık. Şimdilik İtalya'ya dönmeyi düşünmüyorum ama ileride ne olacağını bilemeyiz." şeklinde görüş belirti.