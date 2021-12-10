Fatih Terim: Kupa neden olmasın?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Terim'in öne çıkan sözleri şöyle:

"BARCELONA'LARI, DORTMUND'LARI ATLATTIK"

"Barcelona'ları, Dortmund'ları atlattık, 16'ya gidiyoruz. Çok iyi top oynadık. Hamlelere karşı hamleler yaptık, istediğimizi aldık. Doğal olarak bir baskı yiyeceksiniz Lazio'dan ama bunu kırdık. 2. yarı taktik savaşı oldu. Kerem'i çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Diagne yoruldu ama hava topu eksikliğimizi Mustafa ve Luyindama ile giderdik. Rollerin değiştiği, oyunun içerisinde değişiklik yaptığımız bir maç. Liderliği özlemişiz, keyifliyiz. Lokomotiv, Lazio, Marsilya buradan çıkmak çok hoş. Nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Taraftarlarımıza bir nebze moral verip, yüreklerine su serptiysek ne mutlu bize."

"KUPA NEDEN OLMASIN?"

"Ben, 'Buradan biz çıkarsak, sözlerimiz daha değişik hale gelir' demiştim. Marta kadar zamanımız var. Başkanımız ve yönetimimizle beraber ocak ayını daha iyi geçirmek niyetindeyiz. Bugün gündüz de toplandık. Yeni şeyler söylemek lazım cancağızım gibi şeyler olabilir. Oraya 5 maç var, neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz. Her geçen gün devlerle oynayacağız. Biz de buna hazırız, istiyoruz."

"ALLAH'A ŞÜKÜR BÖYLE OLDU"

"Biz hem deplasmanda hem içeride yenilmedik. Böyle olmalıydı, şükür Allah'a böyle oldu. Bizim hakkımızdı bu. 95 dakikaya baktığımızda Lazio'nun bizi baskı altında tutmasını bekliyoruz demiştim. Baskı yapmadık, onlara sürpriz yaptık. Bloklarımızı ve merkezi iyi kapattık. 2. yarı daha fazla üzerimize geleceklerini tahmin ettik. Lazzari ve Anderson'u da alınca oyuna Ömer'i oyuna sokmam gerekliydi."

"ANAMIZIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL"

"1 puan bize yetiyor dedik, bu taktik anlayış olacak dedik. Şampiyonlar Ligi grubu demiştim, burada hiç mağlup olmadan, dışarıda gol yemeden lider olmak önemli bir başarıdır. Taraftarımıza pardon demeyi, lider olarak gösterdiğimiz için memnunum. Mutluyum. Genç takımız, zaman zaman hata yapıyoruz ama baktığımda bu grubu biz hak ettik. Anamızın ak sütü gibi helaldir."

"SARRI, SİZİ İZLİYOR' DİYORLAR"

"Sarri'yi çok beğeniyorum, burada herkes bana soruyor. 'Sarri sizi izliyor, antrenmanlarınızı izliyor' diyorlar. Kendisi bundan gocunmayan, çok önemli başarılara imza atmış bir hoca. Seviyorum, iyi bir arkadaşım dostum."

"HATIRLATMAKTA FAYDA VAR!"

"UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda gol yemeyen, hiç mağlup olmayan, 4. torbadan gelip tur atlayan tek takımız. 4. torbalara, 5. torbalara... Hatırlatmakta fayda var nereden geldiğimizi. EURO 96'ya 5. torbadan katılıp gitmiştik. Hiçbir şey kolay olmadı."

"ÇOK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

"Hak ettik. Çok iyi maçlar oynadık. 6 maçı da çok iyi oynadık. Bazı maçları çok daha iyi oynadık. Bazılarını nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık. Sistem içerisinde oynarken zaman zaman başka planlarımız olmadı. A planında kalmadık sadece, B-C planlarını uyguladık. Rakiplerimiz doğru düzgün pozisyon bulamadı. Belki atak üstünlüğü, baskı hissi oldu ama pozisyon vermeden maçlar bitirdik. Deplasman maçlarında gol yemeden bitirmek yani bu çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Zaman zaman farklı sonuçlarla kaybettiğimizi de düşünürsek bu önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Biz en az %50, zaman zaman %70-80 gençle oynuyoruz. Her geçen gün daha iyi oynayacağız. Tecrübelilerle daha iyi mixleyince daha da iyi olacağız."

"HAYALLER OLMADAN BİR YERE VARILMAZ!"

"Hayaller yaşanmadan, olmadan bir yerlere varılmaz. Ümit ederim son 16'ya kaldık. Bu ne demektir, 5 maç sonra evimizde, müzemizde duran kupaya ulaşmak demektir. O kadar basite indi. 5 maç sonra olabilir. Her takım için, sadece bizim için değil. Bu arada biliyorsunuz, çok önemli takımlarla oynamama gibi bir avantaj elde ettik. Şubatta başlamama gibi bir durumumuz da var. Bugün ben de bakacağım. Avrupa'da 12 puanla, lider bir takım oldu. Güzel zamanda, doğru bir yerde geldi. Galatasaray camiasına, taraftarımıza, başkanımıza, yönetimimize böyle bir şey gerekiyordu. Ligde iyi gitmeyişimiz var, bu biraz su serpmiştir. Buraları seviyoruz. Bu bir gerçek. Buralarda başka oluyoruz. Buralara yakışıyoruz. Ben de çok mutluyum. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Daha iyi günler olacak inşallah."