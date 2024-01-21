Fatih Terim'li Panathinaikos tutulmuyor!
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 19. haftasında ağırladığı Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.
Yunanistan Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Aitor ve 74. dakikada Tin Jedvaj attı.
Bu galibiyetin ardından Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanları (44) eşitledi.
Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.
Panathinaikos'un kiralık olarak renklerine bağladığı Samet Akaydın, 86. dakikada oyuna girdi.