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        Fatih Terim'li Panathinaikos tutulmuyor!

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nin 19. haftasında ağırladığı Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:59
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        Terim'li Panathinaikos tutulmuyor!
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        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, ligde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etti.

        Yunanistan Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Aitor ve 74. dakikada Tin Jedvaj attı.

        Bu galibiyetin ardından Panathinaikos, zirvedeki PAOK ile puanları (44) eşitledi.

        Terim yönetimindeki yeşil-beyazlılar, 28 Ocak Pazar günü deplasmanda PAOK'a konuk olacak.

        Panathinaikos'un kiralık olarak renklerine bağladığı Samet Akaydın, 86. dakikada oyuna girdi.

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