İmparator’a sulu şaka
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, öğrencisi Hamdallah'ın sulu bir şakasına maruz kaldı
Giriş: 16.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:18
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın deneyimli teknik direktörü 'İmparator' Fatih Terim, öğrencisi Hamdallah'ın maç içinde sulu bir şakasına maruz kaldı. Elindeki suyu hocasına "serpen" Hamdallah, şakasının ardından gülümsedi. Terim'in şaka karşısındaki tepkisi de kameralara yansıdı.
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