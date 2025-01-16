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        Haberler Gündem HT Trend Fatih Terim’e futbolcusundan sulu şaka

        İmparator’a sulu şaka

        Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, öğrencisi Hamdallah'ın sulu bir şakasına maruz kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:18
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        İmparator'a sulu şaka
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        Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın deneyimli teknik direktörü 'İmparator' Fatih Terim, öğrencisi Hamdallah'ın maç içinde sulu bir şakasına maruz kaldı. Elindeki suyu hocasına "serpen" Hamdallah, şakasının ardından gülümsedi. Terim'in şaka karşısındaki tepkisi de kameralara yansıdı.

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