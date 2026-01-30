Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama: Durumu kritik seyretmektedir

Trump'tan İran'a: Zaman Daralıyor. ABD İran'dan ne istiyor? ABD'nin İran planı ne? Tahran geri adım atar mı? ABD İran'a saldırır mı, ne zaman? ABD-İsrail-İran: Topyekün savaş mı? Türkiye çözümün gizli anahtarı mı? İsrail saldırıya katılır mı? Rejim çökerse ne olur? İran'daki aşiretler ne yapar? ABD-... Daha Fazla Göster

Trump'tan İran'a: Zaman Daralıyor. ABD İran'dan ne istiyor? ABD'nin İran planı ne? Tahran geri adım atar mı? ABD İran'a saldırır mı, ne zaman? ABD-İsrail-İran: Topyekün savaş mı? Türkiye çözümün gizli anahtarı mı? İsrail saldırıya katılır mı? Rejim çökerse ne olur? İran'daki aşiretler ne yapar? ABD-İran barışı Türkiye'de mi? İran İsrail'i vurur mu? İran iç savaşa mı gidiyor? Savaşın amacı petrol mü? İran'ı şu anda kim yönetiyor? ABD Maliki'yi neden istemiyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan anlattı. Daha Az Göster