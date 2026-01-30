Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama: Durumu kritik seyretmektedir
15 Ekim 2025'ten bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında menajeri Mert Siliv açıklama yaparak, durumunun kritik seyrettiğini duyurdu
15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; Ürek'in durumunun ağırlaştığını ve sevenlerinin hastaneye çağrıldığı öne sürüldü.
Bu iddiaların ardından Ürek'in menajeri Mert Siliv, şarkıcının sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde menajerimiz ve hastane tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz."
Fotoğraflar: Instagram