        Haberler Magazin Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının bitkisel hayata girdiğine yönelik iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:48
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.

        Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken, şarkıcının bitkisel hayata girdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ürek'in menajeri Mert Siliv; "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" diyerek, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        #fatih ürek
