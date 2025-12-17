Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

FATİH ÜREK'İN DOSTU: MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR

15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu.

Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Gülay Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğraflarını paylaşarak, duygularını dile getirdi.

Gülay Kamaz; "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.