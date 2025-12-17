Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Doktoru ve menajerinden açıklamalar yakından takip edilirken en son yakın dostu Gülay Kaymaz'dan paylaşım gelmişti. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, ne zaman hastaneden çıkacak?
15 Ekim tarihinden bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sevenleri Ürek’in bir an önce iyileşmesini beklerken yakın dostlarından açıklamalar geliyor. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl oldu?
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının bitkisel hayata girdiğine yönelik iddialara yanıt verdi
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken, şarkıcının bitkisel hayata girdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ürek'in menajeri Mert Siliv; "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" diyerek, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.
FATİH ÜREK'İN DOSTU: MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR
15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu.
Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Gülay Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğraflarını paylaşarak, duygularını dile getirdi.
Gülay Kamaz; "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.