Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

        Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

        Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu gündeme gelmeye devam ediyor. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek'in son durumu merak ediliyor. Doktoru ve menajerinden açıklamalar yakından takip edilirken en son yakın dostu Gülay Kaymaz'dan paylaşım gelmişti. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, ne zaman hastaneden çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 15:48 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        15 Ekim tarihinden bu yana hastanede tedavi altında olan Fatih Ürek sağlık durumuyla gündeme geliyor. Sevenleri Ürek’in bir an önce iyileşmesini beklerken yakın dostlarından açıklamalar geliyor. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl oldu?

        2

        FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, ünlü şarkıcının bitkisel hayata girdiğine yönelik iddialara yanıt verdi

        Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken, şarkıcının bitkisel hayata girdiğine dair iddialar ortaya atıldı. Ürek'in menajeri Mert Siliv; "Fatih bitkisel hayata girmedi, durumu hala stabil. İnşallah uyanmasını bekliyoruz" diyerek, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

        3

        FATİH ÜREK'İN DOSTU: MUCİZELER GERÇEKLEŞMEK İÇİN VAR

        15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek için umutlu bekleyiş devam ederken, yakın dostu Gülay Kamaz duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken yakın dostu Gülay Kamaz, Işıl Reçber'in de yer aldığı eski bir fotoğraflarını paylaşarak, duygularını dile getirdi.

        Gülay Kamaz; "Çok özledim. Mucizelere mi kaldık acaba? Olsun mucizeler gerçekleşmek için var! Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" notuyla paylaşarak duygulandırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Yeğeninin eşini öldürmüştü... Eniştesini de öldürmüş
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Beşiktaş hisselerinde sert dalgalanma
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        Husumetlisi ile karşılaşmadan önce... Ölmeden son görüntü!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        İşe giderken trenin altında kaldı! Malatya'da büyük acı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        "Hem komedisi hem de dramı olan bir karakter"
        Trump eski başkanlarla alay etti
        Trump eski başkanlarla alay etti
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        İlaç fiyatlarına zam geldi! Euro kuru güncellendi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Karalama kampanyasına dava açacak
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!
        Beşiktaş hasrete son vermek istiyor!