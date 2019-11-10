Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Fatih’te kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı!

İHA

Fatih’te kafede oturan bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Fatih

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kafede oturan bir kişi, araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölümsüz Atatürk
GÜNDEMÖlümsüz Atatürk
Türk halkının Anıtkabir'e olan ilgisi 81 yıldan bu yana artarak devam ediyor
GÜNDEM81 yıldır artarak çoğalan ilgi
Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı
GÜNDEMIrak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı
Muğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMMuğla'da 21 kaçak göçmen yakalandı
Sakarya’daki feci kaza anı kamerada
GÜNDEMFeci kazada bir aile yok oldu! O anlar kamerada
Son dakika! Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMAkdeniz'de korkutan deprem
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere Atatürk'ü anlattı
GÜNDEMKılıçdaroğlu, gençlere Atatürk'ü anlattı
Manisa'da kaybolan muhtardan 4 gündür haber alınamıyor
GÜNDEMManisa'da kaybolan muhtardan 4 gündür haber ...
Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
GÜNDEMTel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Bir ailenin yok olduğu feci kazada acı detay ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMFeci kazada acı detay ortaya çıktı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu