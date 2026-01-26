Fatma ana eli takmak günah mı? Diyanet'e göre Fatma ana eli takmak caiz mi?

Genellikle nazardan korunmak, bereket getirmek veya şans çekmek amacıyla taşınan bu figür, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma’ya atfedilerek manevi bir zırh gibi görülür. Ancak İslam inancının temeli olan Tevhid (Allah’ın birliği) ilkesi, yaratılmış herhangi bir nesneden medet ummayı kesin çizgilerle reddeder. Koruyucunun sadece Allah olduğu bir inanç sisteminde, metal veya camdan yapılmış bir el figürüne sığınmak, dinen son derece hassas ve riskli bir konudur. Bu nedenle, boynunda veya evinde bu sembolü taşıyan müminlerin zihninde "Acaba batıl bir inanca mı saplanıyorum?" sorusu belirir.

"Fatma Ana Eli" figürü, aslında İslamiyet’ten çok daha önceki medeniyetlere, antik Mezopotamya ve Mısır kültürlerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Yahudilikte "Miryam'ın Eli", Hristiyanlıkta "Meryem'in Eli" olarak da bilinen bu sembol, zamanla İslam coğrafyasında kültürel bir sentez geçirerek Hz. Fatıma ile özdeşleştirilmiştir. Ancak tarihi ve dini kaynaklar incelendiğinde, Hz. Fatıma’nın böyle bir sembolü kutsadığına veya insanlara korunma aracı olarak tavsiye ettiğine dair hiçbir sahih bilgiye rastlanmaz. Dolayısıyla bu figür, dini bir emir veya sünnet değil, tamamen kültürel bir kabul ve gelenektir.

Müslümanların bu konuda en çok tereddüt ettiği Fatma ana eli takmak günah mı sorusunun cevabı, kişinin bu takıyı takarken taşıdığı niyete göre şekillenir. İslam inancında ameller niyetlere göredir. Eğer bir kişi, bu el figürünün bizzat kendisine bir güç atfeder, "Bu kolyeyi taktığım için nazardan korunuyorum" veya "Bu el sayesinde işlerim yolunda gidiyor" diye inanırsa, bu inanç kesinlikle haramdır ve şirke (Allah'a ortak koşma) kapı aralar. Çünkü İslam'a göre fayda ve zarar sadece Allah'tandır. Bir metal parçasının, bir boncuğun veya bir şeklin, Allah'ın takdirini değiştirme veya bir kötülüğü engelleme gücü yoktur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), "Kim bir şey takarsa (korunmak için), o taktığı şeye havale edilir (Allah'ın korumasından mahrum kalır)" buyurarak, nesnelerden medet ummanın tehlikesine dikkat çekmiştir. Ancak, kişi bu sembolü sadece estetik bir aksesuar, geleneksel bir motif veya bir süs eşyası olarak takıyorsa ve koruyucu gücün sadece Allah'ta olduğunu biliyorsa, bu durumda takması doğrudan "haram" veya "şirk" olarak nitelendirilmez. Yani aksesuar amaçlı kullanımda, inançsal bir sapma olmadığı sürece teknik olarak günah sayılmaz. Fakat İslam alimleri, bu tür sembollerin batıl inançları çağrıştırması ve cahil halk arasında yanlış itikatlara (inançlara) sebep olması nedeniyle, takılmamasının daha takvalı ve doğru bir davranış olduğunu belirtmişlerdir. Şüpheli şeylerden kaçınmak, imanın selameti için her zaman daha güvenli bir yoldur.

DİYANET'İN GÖRÜŞÜ VE NAZAR MESELESİ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nazar boncuğu ve benzeri tılsımlarla ilgili verdiği fetvalarda, Fatma ana eli takmak caiz mi sorusuna da ışık tutmaktadır. Diyanet'in görüşüne göre; İslam inancında nazar (göz değmesi) haktır ve gerçektir. Ancak nazardan korunmak için boncuk, el figürü, at nalı gibi nesnelerden medet ummak, cahiliye dönemi adetlerindendir ve İslam inancıyla bağdaşmaz. Bu tür nesnelerin koruyucu etkisi olduğuna inanmak batıldır. Bir Müslümanın nazardan veya kötülüklerden korunmak için başvuracağı yegane makam Yüce Allah'tır. Bu sembollerin "Fatma Ana Eli" olarak isimlendirilmesi, olaya dini bir meşruiyet kazandırmaz. Aksine, Hz. Fatıma gibi İslam'ın örnek şahsiyetlerinin isimlerinin, İslam dışı kökenli batıl tılsımlara alet edilmesi, manevi bir saygısızlık olarak da görülebilir. Diyanet, vatandaşları bu tür nesnelere bel bağlamak yerine, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) öğrettiği korunma yöntemlerine yönelmeye davet eder. GERÇEK KORUNMA YOLLARI: DUALAR VE AYETLER İslamiyet, kötülüklerden, nazardan ve musibetlerden korunmak için maddi nesneleri değil, manevi zırhları tavsiye eder. Hz. Peygamber (s.a.v.), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i nazardan korumak için onlara dua okumuş ve ashabına Felak ve Nas surelerini, Ayetel Kürsi'yi ve Kalem Suresi'nin son ayetlerini okumalarını öğütlemiştir. Gerçek bir mümin için "Fatma Ana Eli" kolyesi değil, Hz. Fatıma'nın babasından öğrendiği ve hayatına tatbik ettiği bu dualar en büyük koruyucudur.