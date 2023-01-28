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Fatma Girik mezarı başında anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik için ölümünün birinci yılında mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi

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  • Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

    24 Ocak 2022'de Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik mezarı başında anıldı.
  • Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

    Torba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ve sevenleri katıldı.
  • Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

    Avrupa Birliği İklim Değişikliği Uyum Misyonu Koordinasyon toplantıları için Brüksel'de bulunduğu için 24 Ocak'ta Bodrum'da olamadığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, duygusal anların yaşandığı törende yaptığı konuşmada, "Fatma Girik'i anmak, kabrine çiçek bırakmak, ruhuna bir Fatiha okumak için buraya geldik. Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan biriydi. Ömrünün sonuna kadar Atatürk sevgisi ile Cumhuriyet ve vatan sevgisi ile yaşadı, var oldu. Hep savunduğu değerler bunlardı ve bizler de onun yolunda, ondan aldığımız feyzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkacağız. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.
  • Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

    Konuşmaların ardından söz alan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise gerekli veraset işlemleri tamamlandıktan sonra ablasının evini müzeye dönüştürmek istediğini söyledi.

    Başkan Aras da konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat vereceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi.

    Öte yandan Belediye Başkanı Aras, daha sonra Torba Mezarlığı'nda yatan Memduh Ün, Akrep Nalan, Bedri Koraman ile diğer ebediyete intikal edenleri de andı.

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