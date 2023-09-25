Fatma Turgut'a sahnede çakmaklı saldırı
Fatma Turgut dün akşam Ankara'da verdiği konserde şarkısını seslendirdiği sırada bir kişi tarafından çakmaklı saldırıya uğradı. Atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. Fatma Turgut, yaşananların ardından açıklama yaptı
Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.
Fatma Turgut sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir kişi sahneye çakmak fırlattı.
Çakmak, kafasına isabet edince Fatma Turgut, acı içinde sahnenin arka tarafına doğru yürüdü. O anlar konserdeki bir dinleyici tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Fatma Turgut yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: Sevgili arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı. Çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu.
Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş. Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz.
Sevgiyle.