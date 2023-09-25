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Fatma Turgut yaşananların ardından bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı şunları söyledi: Sevgili arkadaşlarım; ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı. Çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu.