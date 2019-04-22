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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Fatma Turgut sahnede, “Yakın zaman sonra yayınlanacak olan albümünün habercisi ‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ şarkımı İstanbul’da ilk defa sizlere söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Şarkıya çok güzel ve olumlu yorumlar alıyorum. Bu yağmurlu ve soğuk günde şarkılarıma eşlik ettiğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” sözleriyle anlattı. Yoğun kalabalığın olduğu konserde dinleyiciler Fatma Turgut’un güçlü sahne performansı ile müzik dolu bir akşam yaşadı.