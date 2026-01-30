Habertürk
Habertürk
        Faturayı düşürüyor, ömrü uzatıyor: Beyaz eşyaların ömrünü uzatan basit yöntemler

        Faturayı düşürüyor, ömrü uzatıyor: Beyaz eşyalarda doğru kullanım rehberi

        Evlerde en çok kullanılan beyaz eşyalar, yanlış kullanım ve ihmal edilen bakım nedeniyle beklenenden çok daha kısa sürede arızalanabiliyor. Oysa birkaç basit önlemle bu cihazların ömrünü uzatmak ve masrafları azaltmak mümkün. İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 08:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:30
        Beyaz eşyaların ömrünü uzatan basit yöntemler
        Her gün kullanılan beyaz eşyalar, farkında olmadan yapılan hatalar nedeniyle sessizce yıpranıyor. Doğru bakım ve düzenli temizlik ise cihazların performansını yıllarca koruyabiliyor.

        Evde elektrik faturasını azaltmanın yolları
        Evde elektrik faturasını azaltmanın yolları
        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?
        Verimli ev temizliği nasıl olmalı?

        BEYAZ EŞYALARIN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

        Evlerde en sık kullanılan beyaz eşyalar; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi cihazlar hem konfor sağlar hem de ciddi bir maliyet oluşturur. Doğru kullanım ve düzenli bakım sayesinde bu ürünlerin ömrünü uzatmak, enerji tasarrufu sağlamak ve arıza riskini azaltmak mümkündür. İşte beyaz eşyaların daha uzun süre sorunsuz çalışması için dikkat edilmesi gerekenler…

        DOĞRU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI EDİNİN

        Beyaz eşyaların kullanım kılavuzlarında belirtilen talimatlara uymak büyük önem taşır. Cihazların kapasitesinden fazla doldurulması, yanlış program seçimi veya uygun olmayan deterjan kullanımı zamanla ciddi hasarlara yol açabilir. Özellikle çamaşır ve bulaşık makinelerinde aşırı yükleme, motor ve tambur sistemini zorlayarak erken arızalara neden olur.

        DÜZENLİ TEMİZLİK VE BAKIMI İHMAL ETMEYİN

        Beyaz eşyaların düzenli olarak temizlenmesi hem hijyen hem de performans açısından gereklidir.

        Çamaşır makinesi filtreleri ve deterjan çekmeceleri,

        Bulaşık makinesi süzgeçleri,

        Buzdolabı arka ızgaraları

        belirli aralıklarla temizlenmelidir. Biriken kir ve kireç, cihazın daha fazla enerji harcamasına ve parçaların yıpranmasına yol açar.

        KİREÇ VE VOLTAJ DALGALANMALARINA KARŞI ÖNLEM ALIN

        Türkiye’de yaygın olan kireçli su, özellikle rezistanslı cihazlar için büyük bir tehdittir. Kireç önleyici ürünler kullanmak ve belirli aralıklarla kireç temizliği yapmak cihaz ömrünü uzatır. Ayrıca voltaj dalgalanmalarına karşı prizlere voltaj regülatörü veya akım korumalı priz takmak elektronik kart arızalarının önüne geçebilir.

        DOĞRU YERLEŞİM VE HAVALANDIRMAYA DİKKAT EDİN

        Beyaz eşyaların yerleştirildiği alanlar, cihazların performansını doğrudan etkiler. Özellikle buzdolabı ve derin dondurucuların arka ve yan kısımlarında yeterli boşluk bırakılmalı, hava sirkülasyonu engellenmemelidir. Nemli ve aşırı sıcak ortamlarda çalışan cihazlar daha hızlı yıpranır.

        KÜÇÜK ARIZALARI ERKEN FARK EDİN

        Cihazlardan gelen alışılmadık sesler, kötü kokular veya performans düşüşleri göz ardı edilmemelidir. Küçük bir arızanın erken fark edilmesi, daha büyük ve masraflı sorunların önüne geçer. Yetkili servis dışında yapılan bilinçsiz müdahaleler ise cihazlara kalıcı zarar verebilir.

        ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN KULLANIMI BENİMSEYİN

        Enerji tasarruflu programların tercih edilmesi, cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması ve kapakların sık sık açılmaması hem faturaları düşürür hem de cihazların yıpranmasını azaltır. Özellikle buzdolabı kapısının uzun süre açık bırakılması motorun daha fazla çalışmasına neden olur.

        ORİJİNAL YEDEK PARÇA VE AKSESUAR KULLANIN

        Beyaz eşyalarda yapılan parça değişimlerinde orijinal yedek parçaların tercih edilmesi büyük önem taşır. Yan sanayi ürünler kısa vadede ekonomik görünse de uzun vadede cihaza daha fazla zarar verebilir ve arızaların tekrarlanmasına yol açabilir.

        MEVSİMSEL KULLANIM AYARLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

        Yaz ve kış aylarında beyaz eşyaların çalışma ayarları farklı olmalıdır. Buzdolabının yazın daha yüksek performans modunda çalıştırılması, kışın ise gereksiz soğutmanın önüne geçilmesi hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın yükünü azaltır.

        TAŞIMA VE YER DEĞİŞTİRME SIRASINDA DİKKATLİ OLUN

        Ev taşıma sürecinde beyaz eşyaların yanlış taşınması ciddi hasarlara neden olabilir. Özellikle buzdolabı ve çamaşır makineleri dik konumda taşınmalı, taşınma sonrası hemen çalıştırılmadan önce belirli bir süre beklenmelidir.

        UZUN SÜRE KULLANILMAYAN CİHAZLARI DOĞRU ŞEKİLDE MUHAFAZA EDİN

        Uzun süre kullanılmayacak beyaz eşyalar temizlenmeli, fişten çekilmeli ve kapakları hafif aralık bırakılmalıdır. Bu yöntem kötü koku, küf ve pas oluşumunu engeller.

        PROFESYONEL SERVİS KONTROLLERİNİ AKSATMAYIN

        Belirli aralıklarla yetkili servis tarafından yapılan kontroller, cihazların performansını korumasına yardımcı olur. Özellikle yoğun kullanılan beyaz eşyalar için periyodik bakım, olası arızaların önceden tespit edilmesini sağlar.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

