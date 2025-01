Fazıl Say, ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyor

Fazıl Say, ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyor Piyanist ve besteci Fazıl Say, şubat ayında ABD turnesine çıkacak. Say, solo konser turnesiyle ilk kez ABD'deki izleyicilerle buluşacağı için heyecanlı olduğunu belirtti

