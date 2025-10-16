Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi - Magazin haberleri

        Fazıl Say ile Aslıhan And evlendi

        Piyanist - besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And, evlendi. Say ile And sade bir töreni tercih ederken mayısta bir kutlama yapacaklar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 20:51 Güncelleme: 16.10.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlendiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile İstanbul’daki evinde evlendi.

        Fazıl Say ile Aslıhan And, mutluluklarını yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla paylaşmak için mayıs ayında İstanbul’da küçük bir kutlama daha düzenleyeceklerini açıkladı.

        Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımda mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda, "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…' ifadelerine yer verdiler."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fazıl say
        #Aslıhan And
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Trump ile Putin telefonda görüştü
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Ağabeyini öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıktı!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Holse'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        İsmail Yüksek'ten büyük çıkış!
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        'Konut ucuz; fiyat artar'
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Fenerbahçe'den Leon Goretzka'ya kanca!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Duru'nun katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istemi
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı