Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan, Bodrum'da tatil yapıyor

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve sevgilisi Ece Dağıstan geçtiğimiz gün Bodrum’a geldi. Sevgililer, önceki akşam oyuncu Deniz Çakır ve sevgilisi Güvenç Dağüstün ile birlikte balık restoranına gittiler. Dostlar, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılarak başka bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler