'En iyi yol PSA ile birleşmek'

HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv endüstrisinde son yılların en dikkat çeken ortaklık haberi, geçen yıl Fiat Chrysler (FCA) ve PSA'dan gelmişti.

Fakat, Avrupa Komisyonu tarafından incelemeye takıldığı ortaya çıkan söz konusu işbirliği hakkında, koronavirüs salgını yüzünden üretimlerin aksaması ile de kuşkular artmaya başlamıştı.

Konuya ilişkin son açıklamada FCA cephesinden geldi.

FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv üreticisini yaratacak anlaşmanın takvimine göre ilerlediğini kaydetti.

Elkann, sektörün pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak, "Koronavirüs salgını, iki grup için de en iyi yolun birleşme olduğunu gösterdi" dedi.

Şirketin hissedarlarına açıklamalarda bulunan Elkann, koronavirüs salgını yüzünden anlaşmada sarkma olmadığının da altını çizdi.

Birleşmeden sonra yeni grubun CEO'luk görevini üstlenecek PSA CEO'su Carlos Tavares de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki şirketin birleşmesinin planlandığı gibi gerçekleşeceğini belirtmişti.