15 kişilik gruptan meydan dayağı!

Olay, Haliliye ilçesinde meydana geldi. 15 kişilik grup, meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, sopa, kemer ve tekmelerle dövmeye başladı.
İHA'nın haberine göre, demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup da, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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