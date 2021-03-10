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HaberlerGündem3. SayfaFECİ GÖRÜNTÜLER! 15 kişilik gruptan meydan dayağı! - Son dakika Haberler
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Şanlıurfa'da feci olay! 15 kişilik gruptan meydan dayağı kamerada

Şanlıurfa'da feci bir olay meydana geldi. Kentte, 15 kişilik grup, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Dövülen kişi ve saldırgan grubun polis gelmeden kaçtığı anlar kameraya yansıdı

FECİ GÖRÜNTÜLER! 15 kişilik gruptan meydan dayağı! - Son dakika Haberler
15 kişilik gruptan meydan dayağı!
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İHA

Olay, Haliliye ilçesinde meydana geldi. 15 kişilik grup, meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, sopa, kemer ve tekmelerle dövmeye başladı.

İHA'nın haberine göre, demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup da, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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