Feci kaza! Karı koca öldü! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'de kaza, TEM Otoyolu Tarsus- Pozantı istikameti Çamalan mevkiinde meydana geldi. Mehmet Şengül’ün kullandığı otomobil, iddiaya göre önünde seyir eden İ.K. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre kazada otomobil sürücüsü Mehmet Şengül olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Şahide Şengül ile araçtaki bir kişi yaralandı.

EŞİ DE HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılarından Şahide Şengül de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.