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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed PPK toplantısı ne zaman, ayın kaçında, bu ay faiz indirimi olur mu, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimine gider mi?

        Gözler, Fed tarafından açıklanacak faiz kararına döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifeler, ülke ekonomisinin resesyona gireceğine dair endişeleri körüklerken, analistler enflasyondaki muhtemel hızlanmanın ABD Merkez Bankasının (Fed) işini zorlaştıracağını belirtti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay indirim bekleniyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:57
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        Küresel piyasalarda gözler Fed'in açıklanacağı faiz kararına çevrildi. 2024 Eylül ayında 50 baz puan, Kasım ve Aralık ayında 25 baz puan indirime giden Fed; bu sene içinde yapılan iki toplantıda da faizi sabit bıraktı. Şimdi Fed'den yılın üçüncü faiz kararı beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklı tarifelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) işini zorlaştıracağı belirildi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.

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        FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

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        FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Trump'ın açıkladığı tarifeler küresel enflasyon ve büyüme üzerinde belirsizliklere sebep olurken, bundan sonraki makroekonomik veri akışının da daha önemli bir hale gelmesi öngörülüyor. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin Fed'in bundan sonraki faiz indirim döngüsünü etkileyebileceğini belirtti.

        Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede karşılıklı tarifelerin stagflasyonist bir şoka, yani daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye yol açması muhtemel olduğunu kaydetti. Bu durumun Fed açısından bir ikilem ortaya çıkardığını vurgulayan Marey, "Daha yüksek enflasyon faiz artışı gerektirir ancak daha yavaş büyüme faiz indirimi gerektirir." dedi.

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