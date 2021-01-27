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Fed açıklaması son dakika! Fed faiz kararı ne oldu?

Fed açıklaması son dakika! Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed),politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed açıklaması son dakika! Fed faiz kararı ne oldu?
AA

ABD Merkez Bankası (Fed),beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed),ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirterek, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığına işaret edilen açıklamada, zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, genel finansal koşulların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği belirtilerek, bankanın hedeflerine ulaşılmasını geciktirebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacağı kaydedildi.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada komitenin Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta açıkladığı para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı onayladığı aktarıldı.

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