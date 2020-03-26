ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ABD'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda 'Cephanemiz tükenmeyecek' dedi. Koronavirüs krizini önlemek için son haftalarda olağanüstü adımlar atan Fed Başkanı Jerome Powell, 15 Mart'taki olağanüstü telekonferanstan bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. ABD Merkez Bankası son dönemde virüs salgınının tahribatını azaltmak amacıyla ekonomiyi ve şirketleri desteklemek için olağandışı adımlar attı.
Powell'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Cari kriz, tipik bir ekonomik daralma değil
Bir resesyon içinde olabiliriz, öncelik virüsü kontrol altına almak
Eğer virüs çabuk şekilde kontrol altına alınır ise ekonomik aktivite yeniden başlayabilir
Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak, toparlanma o kadar çabuk gelebilir
Ekonomide yavaşlama kamu sağlığına bir yatırım
'FED EKONOMİDE KREDİ AKIŞINA DESTEK VERMEYİ AMAÇLIYOR'
Tamamen Amerikan halkını destekleme görevine odaklanmış durumdayız
Amerikan halkına mesajım durumun kendilerine özgü olmadığı, sokaktan çekilmek kamunun sağlığını güvenceye almak anlamına geliyor
Cephanesiz kalmayacağız, Fed'in daha fazla adım için politika alanı var
Fed'in tek sınırı, Hazine'den aldığı desteğin miktarı
Hazine'den gelen her dolar 10 dolar Fed kredisini destekleyebilir
İşletmeler halihazırda borçlanamıyorlarFed işletmelere kredi verilmesi için bir köprü oluşturmaya çalışıyor
Fed uzmanları dinleme eğiliminde, zamanı virüsün dikte edeceğine katılıyoruz
'VİRÜS KONTROL ALTINA ALINIRSA GÜVEN GERİ GELECEKTİR'
Kriz sona erdiğinde iyi bir toparlanma olabilir
Toparlanma geldiğinde çok güçlü olacağından emin olmaya çalışıyoruz'VİRÜSE BAĞLI OLARAK YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA ÖNGÖRÜYORUZ'
Fed'in attığı son adımlarda risk görmüyoruz
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR