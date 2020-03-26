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Fed başkanı: Cephanemiz tükenmeyecek

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ABD'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda 'Cephanemiz tükenmeyecek' dedi. Powell, 15 Mart'taki olağanüstü telekonferanstan bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. ''Bir resesyon içinde olabiliriz, öncelik virüsü kontrol altına almak'' diyen Powell ekonomideki yavaşlamanın kamu sağlığına bir yatırım olduğunu kaydetti. Powell ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında yeniden canlanacağını öngördü

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
HABERTURK.COM

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ABD'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda 'Cephanemiz tükenmeyecek' dedi.  Koronavirüs krizini önlemek için son haftalarda olağanüstü adımlar atan Fed Başkanı Jerome Powell, 15 Mart'taki olağanüstü telekonferanstan bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. ABD Merkez Bankası son dönemde virüs salgınının tahribatını azaltmak amacıyla ekonomiyi ve şirketleri desteklemek için olağandışı adımlar attı.

Powell'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Cari kriz, tipik bir ekonomik daralma değil

Bir resesyon içinde olabiliriz, öncelik virüsü kontrol altına almak

Eğer virüs çabuk şekilde kontrol altına alınır ise ekonomik aktivite yeniden başlayabilir

Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak, toparlanma o kadar çabuk gelebilir

Ekonomide yavaşlama kamu sağlığına bir yatırım

'FED EKONOMİDE KREDİ AKIŞINA DESTEK VERMEYİ AMAÇLIYOR'

Tamamen Amerikan halkını destekleme görevine odaklanmış durumdayız

Amerikan halkına mesajım durumun kendilerine özgü olmadığı, sokaktan çekilmek kamunun sağlığını güvenceye almak anlamına geliyor

Cephanesiz kalmayacağız, Fed'in daha fazla adım için politika alanı var

Fed'in tek sınırı, Hazine'den aldığı desteğin miktarı

Hazine'den gelen her dolar 10 dolar Fed kredisini destekleyebilir

İşletmeler halihazırda borçlanamıyorlar

Fed işletmelere kredi verilmesi için bir köprü oluşturmaya çalışıyor

Fed uzmanları dinleme eğiliminde, zamanı virüsün dikte edeceğine katılıyoruz

'VİRÜS KONTROL ALTINA ALINIRSA GÜVEN GERİ GELECEKTİR'

Kriz sona erdiğinde iyi bir toparlanma olabilir

Toparlanma geldiğinde çok güçlü olacağından emin olmaya çalışıyoruz

'VİRÜSE BAĞLI OLARAK YILIN İKİNCİ YARISINDA TOPARLANMA ÖNGÖRÜYORUZ'

Fed'in attığı son adımlarda risk görmüyoruz

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