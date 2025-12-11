Habertürk
        Fed Başkanı Jerome Powell: Enflasyon bir miktar yüksek seyretmeye devam ediyor

        Fed Başkanı Jerome Powell: Enflasyon bir miktar yüksek seyretmeye devam ediyor

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, işgücü piyasasındaki koşulların kademeli olarak soğuyor gibi göründüğünü, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 07:41 Güncelleme: 11.12.2025 - 07:41
        "Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor"
        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

        Son birkaç aya ait önemli hükümet verileri henüz açıklanmamış olsa da mevcut kamu ve özel sektör verilerinin istihdam ve enflasyon görünümünün ekim ayındaki toplantıdan bu yana çok fazla değişmediğini gösterdiğini belirten Powell, işgücü piyasasındaki koşulların kademeli olarak soğuyor gibi göründüğünü, enflasyonun ise bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

        "İSTİHDAMA YÖNELİK AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLERİN SON AYLARDA ARTTIĞI GÖRÜLÜYOR"

        Powell, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızla genişlediğini gösterdiğini vurgulayarak, "Tüketici harcamaları sağlam kalmaya devam etmiş gibi görünüyor ve işletmelerin sabit yatırımları da genişlemeye devam etti. Buna karşılık, konut sektöründeki faaliyet zayıf kalmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Federal hükümetin geçici olarak kapanmasının bu çeyrekte ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturmuş olabileceğini aktaran Powell, ancak bu etkilerin hükümetin yeniden açılmasını yansıtacak şekilde büyük ölçüde gelecek çeyrekte daha yüksek büyümeyle telafi edilmesinin beklendiğini ifade etti.

        Powell, işgücü piyasasında, ekim ve kasım aylarına ait resmi istihdam verileri gecikmiş olsa da mevcut göstergelerin hem işten çıkarmaların hem de işe alımların düşük seviyede kaldığını, hanehalkının iş bulma imkanlarına ilişkin algısı ile işletmelerin işe alım zorluğuna ilişkin algısının ise düşmeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

        Fed Başkanı Powell, "İstihdama yönelik aşağı yönlü risklerin son aylarda arttığı görülüyor." dedi.

        "POLİTİKA İÇİN RİSKSİZ BİR YOL YOK"

        Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefine kıyasla hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Powell, Bankanın ekim ayındaki toplantısından bu yana enflasyonla ilgili çok az verinin yayımlandığını kaydetti.

        Powell, mal enflasyonun artması ve tarifelerinin etkileri nedeniyle enflasyon göstergelerinin yılın başlarına göre daha yüksek seviyede olduğunu, buna karşılık hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminin devam ediyor gibi göründüğünü aktardı.

        Enflasyon beklentilerine ilişkin kısa vadeli göstergelerin hem piyasa hem de anket bazlı ölçümlerde görüldüğü gibi yılın başlarındaki zirve noktalarından gerilediğine işaret eden Powell, uzun vadeli beklentilere ilişkin çoğu göstergenin ise hedefleriyle tutarlı kalmaya devam ettiğini ifade etti.

        Powell, "Kısa vadede, enflasyona yönelik riskler yukarı yönlü, istihdama yönelik riskler ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum. İstihdam ve enflasyon hedeflerimiz arasındaki bu gerilimi yönetirken, politika açısından risksiz bir yol yok" diye konuştu.

        Fed Başkanı Powell, son aylarda istihdam açısından aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin kaydığını belirtti.

        "POLİTİKA DURUŞUMUZDAKİ İLAVE NORMALLEŞME, İŞGÜCÜ PİYASASININ İSTİKRARA KAVUŞMASINA YARDIMCI OLACAKTIR"

        Son kararla birlikte Bankanın son üç toplantısında politika faizini toplamda 75 baz puan düşürdüğüne işaret eden Powell, "Politika duruşumuzdaki bu ilave normalleşme, işgücü piyasasını istikrara kavuştururken, tarifelerin etkileri geçtikten sonra enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru düşüş trendine yeniden başlamasına yardımcı olacaktır." dedi.

        Powell, eylül ayından bu yana politika duruşunda yapılan ayarlamaların, politika faizini "nötr" seviyenin makul tahmin aralığına getirdiğini ve gelen veriler, gelişen görünüm ile risk dengesi doğrultusunda, faiz oranında yapılacak ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını belirleme konusunda Bankayı iyi bir konumda tuttuğunu ifade etti.

        "NÖTR FAİZ ARALIĞININ ÜST SINIRINDAYIZ"

        Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Powell, politika karar metnindeki ek ayarlamaların kapsamını ve zamanlamasının ayarlanmasına dair ifadenin, gelen verilerin dikkatle değerlendirileceğini gösterdiğini söyledi.

        Fed'in politika faizinin "nötr" seviyeye ilişkin tahminlerin geniş aralığı içinde yer aldığını dile getiren Powell, "Ekonominin nasıl gelişeceğini görmek için beklemek açısından iyi bir konumdayız" dedi.

        Powell, ocak ayındaki toplantıya kadar çok sayıda veri elde edileceğini ifade ederek, verilerin düşüncelerini şekillendirmede önemli rol oynayacağını vurguladı.

        Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına katılan herkesin enflasyonun yüksek ve iş gücü piyasası için daha fazla risk olduğu konusunda hemfikir olduğuna dikkati çeken Powell, görüş ayrılıklarının risklerin nasıl değerlendirildiğiyle ilgili olduğunu anlattı.

        Powell, yetkililerin politika tahminlerinin faizi sabit tutmak ile biraz veya daha fazla faiz indirimi yapmak arasında değiştiğini belirterek, faiz artışının temel bir durum olmadığını kaydetti.

        Nötr faiz oranına doğru ilerlediklerini söyleyen Powell, "nötr aralığın üst sınırında" olduklarını ifade etti.

