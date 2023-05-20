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Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etti

Fed Başkanı Powell'den faiz açıklaması
AA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ile birlikte Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nda düzenlenen panele katıldı.

Powell, burada yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirterek fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye yaramayacağını söyledi.

Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığı için önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını yineleyen Powell, bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Powell, enflasyonun düşürülememesinin sadece "acıyı" uzatmayacağını aynı zamanda fiyat istikrarına geri dönmenin sosyal maliyetini de artıracağına dikkati çekerek, bunun ailelere ve işletmelere daha da büyük zararlar vereceğini düşündüklerini aktardı.

'GELİŞMELER KREDİ KOŞULLARININ SIKIŞLASMASINA KATKIDA BULUNUYOR'

ABD'de bankacılık sektöründeki gelişmelere de değinen Powell, genel olarak bankaların ve bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı olduğunu, şimdi veya gelecekte karşılaşılabilecek zorluklarla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Powell, mart başında bankacılık sektöründeki stres ortaya çıktığında bankalar için likidite araçlarını kullandıklarını anımsatarak, söz konusu likiditenin fiyat istikrarını sağlamak için bankanın para politikası araçlarının kullanımını kısıtlamadan finansal sistemin istikrarını desteklediğini anlattı.

Jerome Powell, "Finansal istikrar araçları bankacılık sektöründeki koşulların hafiflemesine yardımcı olurken, sektördeki gelişmeler ise kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor ve bunun ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak için politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir. Tabii bunun boyutu çok belirsiz." diye konuştu.

Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.

Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

'FED'İN GÜVENİRLİĞİ ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN MAKUL BİR ŞEKİLDE SABİTLENMESİNE YARDIMCI OLDU'

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke de normal ekonomik işleyişi bozan olağan dışı olayları genellikle enflasyonun takip ettiğini söyledi.

Pandeminin politika yapıcıların neler olduğunu anlamalarını ve uygun şekilde tepki vermelerini zorlaştırdığını belirten Bernanke, pandemiyle ilgili bir dizi şokun enflasyona neden olduğunu ve bu şokların tahmin edilemeyeceğini aktardı.

Bernanke, Fed'in güvenilirliğinin enflasyon beklentilerini, özellikle de uzun vadeli enflasyon beklentilerini makul bir şekilde sabit tutmaya yardımcı olduğunu, bunun her zaman enflasyonu kontrol altına almanın ilk adımı olduğunu dile getirdi.

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