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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed Başkanı Powell: Ekonomi Fed'in hedeflerinden uzaklaşıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Fed Başkanı Powell'dan enflasyon ve istihdam hedeflerinin çatışabileceği "zorlu senaryo" uyarısı

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın kendini enflasyon ve istihdam hedeflerinin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:10 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:10
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        Fed Başkanı Powell: Ekonomi Fed'in hedeflerinden uzaklaşıyor
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        Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Artan belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ABD ekonomisinin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde veya buna yakın olduğunu, enflasyonun oldukça düştüğünü ancak yüzde 2 hedefin biraz üzerinde seyrettiğini kaydetti.

        Powell, ABD'de yeni yönetimin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme olmak üzere 4 farklı alanda önemli politika değişiklikleri uygulama sürecinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu politikalar hala gelişiyor ve ekonomi üzerindeki etkileri oldukça belirsiz olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi edindikçe değerlendirmemizi güncellemeye devam edeceğiz." dedi.

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        Fed Başkanı Powell, "Şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler için de geçerli olması muhtemel, bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır." diye konuştu.

        Anketlere dayalı ve piyasa temelli kısa vadeli enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde yükseldiğine işaret eden Powell, anket katılımcılarının bu artışı tarifelere bağladığını aktardı.

        Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin anket ölçümlerinin çoğunlukla iyi çıpalanmış göründüğünü, piyasa temelli enflasyon beklentilerinin yüzde 2'ye yakın seyretmeye devam ettiğini söyledi.

        Politika değişikliklerini daha iyi anladıkça, ekonomiye ve dolayısıyla para politikasına etkileri hakkında daha net fikirleri olacağını belirten Powell, "Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir." dedi.

        Powell, bu sonucu önlemenin etkilerin boyutuna, fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine ve nihayetinde uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına bağlı olacağını ifade ederek, "Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın süregelen bir enflasyon sorununa dönüşmemesini sağlamak." diye konuştu.

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        Bu yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçerken maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengeleyeceklerini kaydeden Powell, "Kendimizi, enflasyon ve istihdam hedeflerimizin gerilim içinde olduğu zorlu bir senaryonun içinde bulabiliriz." dedi.

        Powell, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini analiz etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Şimdilik, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız." diye konuştu.

        Fed Başkanı Powell, birkaç hafta içinde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin açıklanacağına işaret ederek, "Şu ana kadar elimizdeki veriler, büyümenin geçen yılın sağlam hızından yavaşladığını gösteriyor." diye konuştu.

        Genel olarak tüketici harcamalarının mütevazı artış gösterdiğini dile getiren Powell, işletmelerin potansiyel tarifelerin önüne geçme çabalarını yansıtan ilk çeyrekteki güçlü ithalatın GSYH büyümesi üzerinde baskı yaratmasının beklendiğini ifade etti.

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        Powell, hane halkı ve işletmelerle yapılan anketlerin güvende keskin bir düşüş ve görünümle ilgili belirsizliğin arttığını gösterdiğini, bunun büyük ölçüde ticaret politikası endişelerini yansıttığını aktardı.

        Fed Başkanı Powell, "Yıl geneline ilişkin dış tahminler düşüyor ve çoğu büyümenin yavaşlamaya devam edeceğine ancak pozitif kalacağına işaret ediyor." dedi.

        İş gücü piyasasının genel olarak sağlam durumda olduğunu ve dengede göründüğünü belirten Powell, enflasyonist baskının önemli bir kaynağı olmadığını aktardı.

        Powell, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin ise kademeli bir tempoda sürdüğünü, son okumaların yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini gösterdiğini ifade etti.

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