ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı, hem Amerikan ekonomisi hem de küresel piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Temmuz toplantısında değişikliğe gitmeyen Fed’in bu kez nasıl bir adım atacağına ilişkin beklentiler güç kazanırken, karar tarihi de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. İşte ayrıntılar...