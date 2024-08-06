Resesyon endişesi sonrası gözler Fed'e döndü! Fed faiz indirimini erkene mi çekecek?
5 Ağustos günü ABD'de güçlenen resesyon endişesi, borsayı sert bir düşüşe itti. Küresel piyasalarda meydana gelen satış bakısı bugün için toparlanmaya başlasa da piyasalarda Fed'in faiz indirimini erkene çekeceğine dair beklenti oluştu. Normal şartlarda Eylül ayında beklenen faiz indiriminin öne çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Fed faiz indirimini erkene mi çekecek? İşte, detaylar...
Dünyanın gözü Fed'e döndü. Bu zamana kadar yapılan açıklamalar ve analistler Eylül ayında olası bir faiz indirimini işaret ederken ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı. Küresel piyasalar bugün toplanma eğilimine girse de Fed'in faiz indirimini erkene çekme ihtimali hâlâ konuşuluyor. Konu hakkında açıklama yapan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini aktardı. Peki, Fed faiz indirimini erkene mi çekecek? İşte, detaylar...
FED FAİZ İNDİRİMİNİ ERKENE Mİ ÇEKECEK?
ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından Fed'e erken faiz indirimi baskısı başladı.
43 gün sonra yapılması gereken Fed toplantısının bu hafta içerisinde yapılması yönünde beklenti oluştu. Ancak şu ana kadar bu beklentiyi destekleyecek resmi bir açıklama ya da görüş bildirilmedi.
Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.
KÜRESEL PİYASALAR TOPARLANMA EĞİLİMİNDE
Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti.
Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek bir miktar rahatlama sağladı. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4'e çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.
Bu gelişmelerle Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını ifade etti.
"FAİZ ARTIRIMI VE İNDİRİMİ HER ZAMAN MASADA"
Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi ancak henüz resesyona benzemiyor." dedi. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Goolsbee, bunun çok büyük bir masa olduğunu dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi. Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini aktardı.
RESESYON NEDİR?
Resesyon ya da durgunluk, ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüş olduğunda ortaya çıkan bir iş döngüsü daralmasıdır.[1] Durgunluklar genellikle harcamalarda yaygın bir düşüş (olumsuz bir talep şoku) olduğunda ortaya çıkar. Bu durum finansal kriz, dış ticaret şoku, olumsuz arz şoku, ekonomik balonun patlaması veya büyük ölçekli insan kaynaklı veya doğal afet (örneğin pandemi) gibi çeşitli olaylar tarafından tetiklenebilir.