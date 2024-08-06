Benzine indirim geldi! 6 Ağustos 2024 Salı akaryakıt fiyatlarında son durum nedir?
Dünya genelinde brent petrol fiyatları geriledi. ABD'deki resesyon endişeleri fiyatı düşürürken, 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapıldı. İşte, benzin indirimi ile 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt litre fiyatları...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu. Bu gelişmeleri takiben benzine zam yapıldı. Peki, 6 Ağustos 2024 Salı benzin, motorin, LPG fiyatları ne oldu? İşte, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE İNDİRİM!
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,61 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL