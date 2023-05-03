Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son olarak mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselttiğini açıklamıştı. Mayıs ayı Fed faiz kararı beklentileri ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...