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Fed faiz kararı için geri sayım! Mayıs 2023 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasa takipçileri tarafından yakından gözlemlenen FED kararlarının Mayıs ayında ne olacağı merak konusu oldu. Mart ayında FED faiz kararı 25 baz puanlık artışla birlikte 5'e yükseldi. ABD Merkez Bankası için yeni kararların açıklanacağı tarih ve saat araştırmaları yoğunlaştı. İşte, "FED faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile güncel bilgiler...

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  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son olarak mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapan Fed, faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükselttiğini açıklamıştı. Mayıs ayı Fed faiz kararı beklentileri ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Toplantı takvimine göre Mayıs 2023 Fed faiz toplantısı 2 - 3 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek.
  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mayıs ayı Fed faiz kararı ise 3 Mayıs'ta Jerome Powell tarafından açıklanacak.
  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    FED MART AYINDA FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ!

    Fed Mart ayında faiz yükseltme kararı vermişti. Mart ayı Fed faiz kararı 4,75 seviyesinden 5,00 seviyesine yükselmişti.
  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    MAYIS AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Geçtiğimiz ayki faiz kararı da göz önüne alındığında Mayıs ayı Fed faiz kararında 25 baz puan artırımı yapılacağı tahmin ediliyor. 
  • FED faiz kararı açıklanıyor! 2023 Mayıs FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

    2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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