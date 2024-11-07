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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı: Fed Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? Fed bu ay da faiz indirimi yapar mı, beklenti ne yönde?

        Fed Kasım faiz kararı bekleniyor! Fed bu ay faiz indirimine gider mi?

        Fed Kasım faiz kararı için gözler bugün yapılacak PPK toplantısına döndü. Donald Trump'ın 47. Başkan seçilmesinden sonra bu gelişmenin Fed'in kararına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Uzmanlar, Kamala Harris'in seçilmesi durumunda indirim beklerken, Trump'ın seçilmesi halinde faiz indirim döngüsünün risk altında olabileceği öngörüsünde bulunmuştu. İşte, Fed Kasım faiz kararı hakkında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 07:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 07:40
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        ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekme ihtimali konuşuluyor. Öte yandan, ABD'de Donald Trump'ın Başkan seçilmesiyle indirim kararını olumsuz etkileyeceği de gündeme gelen ihtimallerden. Peki, Fed Kasım faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşe, detaylar...

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        FED KASIM FAİZ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED faiz toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe bugün yapılacak, faiz kararı ise akşam saat 21.00'de açıklanacak.

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        FED KASIM AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Ülkede 1 Kasımda açıklanan istihdam raporu, ABD'de kasırganın olduğu ve işçi grevlerinin yaşandığı ekim ayında yaklaşık 4 yılın en düşük istihdam artışının kaydedildiğini ortaya koydu.

        ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

        Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

        Analistler, veriler sonrası Fed'in para politikasını gevşetmeye devam edeceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini belirtti.

        Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin, ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu ifade eden analistler, ağustos ve eylül ayına dair verilerde yapılan aşağı yönlü revizyonların iş gücü piyasasının yumuşadığına ilişkin görüşleri desteklediğini kaydetti.

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        ABD BAŞKANLIK SEÇİM SONUCU FAİZ KARARINI ETKİLER Mİ?

        Berenberg Kıdemli Ekonomisti Dr. Felix Schmidt, ABD seçim sonuçlarının açıklanmasından önce AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Fed'in ilk 50 baz puanlık indirimin ardından 7 Kasım'da muhtemelen 25 baz puanlık bir indirime razı olabileceğini belirtti.

        Bunun nedeninin ABD ekonomisinin sıkı para politikası ve inatçı enflasyona rağmen iyi performans göstermesi olduğunu ifade eden Schmidt, ileriki aylarda faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğinin büyük ölçüde ABD Başkanlık seçimlerinin sonucuna bağlı olabileceğini aktardı.

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        Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey de Fed'in kasım, aralık ve ocak toplantılarının her birinde 25 baz puanlık faiz indirimlerine gidebileceğini ifade etti.

        Öte yandan, ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in seçim sonuçlarına bağlı kalmadan kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı ve hatta syıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüsünde bulundu.

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