FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

ABD’de açıklanan son enflasyon verileri, FED’in faiz patikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 3,8’e çıkarak Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Üretici fiyatlarında da yukarı yönlü baskı dikkat çekti. ÜFE nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 6 artış kaydederek son yılların en güçlü yükselişlerinden birine işaret etti.

Enflasyon cephesindeki bu görünüm, işgücü piyasasının dayanıklı seyrini korumasıyla birlikte FED’in para politikasında gevşeme alanını daraltıyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş uzun vadeli faizler üzerinde baskı oluştururken, FED bilançosunun seyri de piyasalarda yakından izleniyor. 2018 başında 4,4 trilyon dolar seviyesinde bulunan bilanço, pandemi dönemindeki destek adımlarıyla 2022’de yaklaşık 9 trilyon dolara kadar çıkmış, Mayıs 2026 itibarıyla ise 6,7 trilyon dolar seviyesine gerilemişti.