FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 FED faiz beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararına odaklandı. Dolar endeksi, altın fiyatları, kripto varlıklar ve borsalar üzerinde etkili olması beklenen karar öncesi yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Para politikasının seyrine ilişkin verilecek mesajlar, piyasaların kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle FED'in haziran toplantısının tarihi, kararın açıklanacağı saat ve toplantı takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, FED Haziran 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi gün yapılacak? İşte merak edilen takvim ve piyasalardaki son durum...
Piyasaların odağı, ABD Merkez Bankası’nın Haziran ayı faiz kararına çevrildi. Küresel para politikasının seyrine ilişkin verilecek mesajlar altın, dolar, kripto varlıklar ve borsalar başta olmak üzere birçok yatırım aracının yönü açısından kritik önem taşıyor. Yatırımcılar, FED’in Haziran 2026 toplantısından çıkacak kararın yanı sıra karar metninde yer alacak ekonomik değerlendirmeleri de yakından takip edecek. Peki, FED Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak ve karar saat kaçta duyurulacak? İşte FED takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED’in Haziran 2026 faiz toplantısı 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Haziran faiz kararı ise 17 Haziran 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 21:00’de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
ABD’de açıklanan son enflasyon verileri, FED’in faiz patikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 3,8’e çıkarak Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Üretici fiyatlarında da yukarı yönlü baskı dikkat çekti. ÜFE nisanda aylık yüzde 1,4, yıllık bazda ise yüzde 6 artış kaydederek son yılların en güçlü yükselişlerinden birine işaret etti.
Enflasyon cephesindeki bu görünüm, işgücü piyasasının dayanıklı seyrini korumasıyla birlikte FED’in para politikasında gevşeme alanını daraltıyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş uzun vadeli faizler üzerinde baskı oluştururken, FED bilançosunun seyri de piyasalarda yakından izleniyor. 2018 başında 4,4 trilyon dolar seviyesinde bulunan bilanço, pandemi dönemindeki destek adımlarıyla 2022’de yaklaşık 9 trilyon dolara kadar çıkmış, Mayıs 2026 itibarıyla ise 6,7 trilyon dolar seviyesine gerilemişti.
Bu gelişmeler, 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısını daha kritik hale getiriyor. Toplantıya ilk kez başkanlık edecek Warsh’ın, yüksek enflasyon baskısı, dirençli istihdam piyasası ve bölünmüş FED üyeleri arasında zorlu bir denge kurması bekleniyor. Stephen Miran’ın görev süresinin sona ermesiyle faiz indirimlerini destekleyebilecek üyelerin sayısının azalması da politika görünümünü etkiliyor. Piyasalarda 2026 yılı için faiz indirimi beklentileri zayıflarken, olası faiz artışı senaryoları yeniden fiyatlamalara dahil edilmeye başladı.