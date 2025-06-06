Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yaklaşan Fed faiz kararı, ekonomi gündeminin odağına oturdu. En son yapılan toplantıda pas geçen Fed'in bir sonraki faiz kararı merak ediliyor. Öte yandan, özel sektördeki istihdam rakamlarının son yılların en düşük seviyesine inmesinin ardından Başkan Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu. Fed'in yayımladığı "Bej Kitap" raporunda, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...
Küresel piyasalar ABD'de gümrük tarifeleri ile iş gücü piyasasından gelen sinyallerin büyümeye yönelik riskleri tekrar artırmasıyla karışık bir seyir izlerken, gözler Fed faiz kararına döndü. Öte yandan, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik belirsizliğin temkinli yaklaşıma neden olduğu kaydedildi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayında Fed, faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.
FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler temel risklerden olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin etkilerine yönelik açıklamaları takip ediliyor.
Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti. Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanırken, yıl boyunca toplamda 2 faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.
FED BEJ KİTAP RAPORUNU YAYINLADI
ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun haziran sayısını yayımladı.
Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana hafif bir düşüş gösterdiği belirtildi.
Raporda, ekonomik ve politik belirsizlik seviyelerinin yüksek olduğuna işaret edilerek, bunun tüm bölgelerde iş ve hanehalkı kararlarında tereddüde ve temkinli bir yaklaşıma yol açtığı aktarıldı.
Birkaç bölgede ekonomik görünümün kötüleştiği, birkaç bölgede ise iyileştiği kaydedilen raporda, görünümün genel olarak bir önceki rapora göre değişmediği ifade edildi.
Raporda, istihdamın bir önceki rapordan bu yana çok az değiştiği, ücretlerin mütevazı bir hızla artmaya devam ettiği bildirildi.
Ancak birkaç bölgede ücret baskılarında genel bir gevşeme olduğunun belirtildiği raporda, birkaç bölgede de artan yaşam maliyetlerinin ücretlere yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedildi.
"FİYATLAR ILIMLI BİR HIZDA ARTTI"
Raporda, "Fiyatlar bir önceki rapordan bu yana ılımlı bir hızda artmıştır." değerlendirmesi yer aldı.
Maliyetlerin ve fiyatların ileriye dönük olarak daha hızlı artmasını bekleyenlerin olduğuna işaret edilen raporda, birkaç bölgede beklenen maliyet artışlarının "güçlü, önemli veya kayda değer" olarak nitelendirildiği aktarıldı.
Raporda, "Tüm bölgeler, yüksek tarife oranlarının maliyetler ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ancak bölgelerde yüksek maliyetlere karşı verilen yanıtların farklılıklar gösterdiği vurgulanan raporda, tarife kaynaklı maliyetlerin üç ay içinde yansıtılmasının planlandığı belirtildi.