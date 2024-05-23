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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Mayıs ayında toplantı var mı? 2024 Mayıs ayı Fed faiz beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Mayıs ayı Fed faiz beklentisi ne yönde?

        ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için geri sayım sürüyor. Küresel piyasalar Fed faiz toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Bu kapsamda Fed faiz beklentisi araştırması sıklaştı. Ekonomi gündemini takip edenlerin gözleri "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Mayıs ayında toplantı var mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Fed faiz beklentisi ve toplantı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:29
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        Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Uzun zamandır aynı seviyede tutulan Fed faizlerinin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Analistlerin Fed faiz kararı beklentisini haberimizde derledik. İşte, 2024 Fed faiz toplantısı tarihleri...

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        FED (MAYIS) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

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        FED FAİZ KARARI NE OLUR?

        Analistler, Fed yetkililerinin bu yıl yapılması öngörülen ilk faiz indirimine dair yaptığı açıklamalarda, söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmelerinin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

        Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

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        Diğer toplantı tarihleri:

        30-31 Temmuz 2024

        17-18 Eylül 2024

        6-7 Kasım 2024

        17-18 Aralık 2024

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