FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler artacak mı, düşecek mi?
ABD Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Faiz kararında oranda bir değişiklik olmayacağı merak ediliyor.Faiz kararı için FED Para Politikası Kurulu tarafından alınacak karar bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler artacak mı, düşecek mi?
FED faiz kararı için nefesler turuldu. Geçtiğimiz ay Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED HAZİRAN FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLUR? FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR MU?
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın zirvesine çıkardığı politika faizini yılın son çeyreğinde indirebileceği ihtimali öne çıkarken, Fed yetklililerinin temkinli açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024