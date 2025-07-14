Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, Temmuz ayı için piyasalarda beklenti ne yönde?
Fed'in Temmuz ayında alacağı faiz kararı ekonomi piyasalarının yakın takibinde olmaya devam ediyor. Emtia piyasalarında geçen hafta Trump tarifeleri etkili olurken Fed üyelerinin güvercin açıklamaları fiyatlamalardaki risk iştahını destekledi. Ancak ABD yönetiminin tarifeler konusunda yeni adımlar atıp atmayacağına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdü. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Geçen haftalarda yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündükleri belirtildi. Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair son gelişmeler ve güncel açıklamalar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.
2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.
FED YETKİLİLERİNDEN PEŞ PEŞE FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.
Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,37 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin artmasıyla yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,3 artışla 3 bin 335 dolardan alıcı buluyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 97,8 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 düşüşle yatay seyirle 68,2 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin fiyatı da artan risk iştahı ve kurumsal alımların etkisiyle 118 bin 52 dolara çıkarak rekor seviyeyi gördü.
FED'İN FAİZ İNDİRME OLASILIĞI ZAYIFLIYOR
ABD'de açıklanan istihdam raporu ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına dair alınan olumlu sinyaller Bankanın gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizlik oluşturdu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl genelinde toplam 3 kez faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörüler zayıflarken, Fed'in eylülde politika faizini 25 baz puan indireceği ihtimali yüzde 88'den yüzde 72'ye geriledi.
Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla güçlenen dolar endeksinin enerji ve baz metaller üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirten analistler, küresel piyasalarda artabilecek oynaklıkla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket edebileceğini de ifade etti.
ABD BAŞKANI TRUMP FED FAİZ İNDİRİMİ BASKISINI SÜRDÜRÜYOR
ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.
Trump, yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelere tabi olacağını vurgulayarak, Kanada'dan gelecek herhangi bir misillemenin ilan edilen tarifeye ekleneceğini ifade etti.
Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı hisse senetlerinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığına, kripto paraların rekor seviyelere yükseldiğine işaret etti.
ABD'nin yüzlerce milyar dolarlık gümrük vergisi aldığını da kaydeden Trump, Fed'e faizleri düşürme çağrısını yineledi. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin kredisini yok ettiğini belirterek, ülkenin devasa bir geri dönüş yaptığını, Fed'in politika faizinin de bunu yansıtması gerektiğini belirtti.
Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin korkulan seviyelerde gerçekleşmediğini dile getirerek, bu durumun da risk algısının artmasının önüne geçtiğini söyledi.
Öte yandan tarifelerin ABD'deki enflasyonist etkisinin yılın son çeyreğinde ortaya çıkması beklenirken, Fed yetkililerinin açıklamalarında Bankanın para politikasında atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranıyor.