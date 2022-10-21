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FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı? 2022 FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı, ekonomi piyasalarını yakından takip edenler tarafından oldukça önemli bir yer tutuyor. Altın, dolar ve petrol fiyatlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararı için yapılacak toplantı tarihi ise merak konusu oldu. Ekim ayı için FED toplantısının yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini alırken toplantı takvimi belli oldu. İşte FED faiz toplantısı tarihleri…

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  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    FED faiz kararı küresel piyasada anbean takip ediliyor. FED faiz kararı altın ve dolar gibi yön belirleyici ekonomik faktörleri doğrudan etkilerken piyasalarda yatırımı olan yatırımcılar tarafından yakın takip altında. FED faiz toplantısında alınan faiz kararı, piyasaların analiz mekanizmasının en önemli belirleyicisi olarak gündemdeki önceliğini koruyor. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından bu yıl peş peşe yapılan faiz arttırımlarının akabinde yılın geri kalan döneminde iki FED toplantısı daha gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantılarda faizde arttırım kararlarının alınacağı öngörülüyor. 2022'de birçok kez faiz yükseltme kararı alan FED tarafından gelecek yeni faiz kararı ise merakla bekleniyor. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...
  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    FED TOPLANTISI OLACAK MI? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    FED'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı yapılmayacak. Kasım ve aralık aylarında iki toplantı daha gerçekleştirilecek.

    Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak. Kasım ve aralık aylarında iki toplantı daha gerçekleştirilecek.

    Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.
  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

    ABD'de enflasyonun yükselişi FED faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması ihtimalini güçlendiriyor.

    Banka'nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen FED'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.
  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    FED'İN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞA GİTMESİ BEKLENİYOR

    ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için bekleyiş devam ediyor. FED faiz kararıyla birlikte, ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor.

    Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında FED’in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.

    Yatırımcıların FED’in tutanaklarındaki "enflasyonla mücadele için faiz artırımlarının devam edeceği" vurgusuna odaklanması ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.
  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    Dow Jones endeksi yüzde 0,10, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

    ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 3,93'te dengelendi.

    Dolar endeksi ise 113,3 seviyelerindeki yatay hareketine devam etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne yükselişle başladı.
  • FED faiz kararı ne zaman? Ekim ayı FED toplantısı olacak mı?2022 FED faiz kararı ne olacak?

    "ENFLASYON ÇOK İNATÇI OLMAYA DEVAM EDİYOR"

    FED, enflasyonu düşürme çabaları kapsamında geçen ayki toplantısında politika faizini art arda üçüncü kez 75 baz puan yükseltmiş, Fed Başkanı Jerome Powell, "İşin hallolduğuna ikna olana kadar devam edeceğiz" demişti.

    IMF 1. Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Enflasyon çok inatçı olmaya devam ediyor" dedi.

    Gopinath şunları söyledi: "Fed böyle bir durumda para politikasını artık sıkılaştırmayacağının sinyalini verirse, bu ciddi bir kredibilite kaybı anlamına gelecek. Bu nedenle, ekonomik veriler ışığında planlarına sadık kalmalı."

    Gopinath Avrupa ekonomisi hakkında ise, "Euro bölgesindeki ekonomik büyüme önemli ölçüde ivme kaybedecek, euro bölgesi ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 0,5 büyümesini bekliyoruz" diye konuştu.

    Gopinath ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın "para politikasını yıl sonuna kadar normalleştirmesinin ve ardından önümüzdeki yıl sıkılaştırmasının" doğru olacağını söyledi.

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