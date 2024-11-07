FED faiz kararını açıkladı Kasım 2024! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?
ABD Merkez Bankası (FED) kasım ayı faiz kararını duyurdu. 7 Kasım Perşembe günü gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan açıklama ile duyurulan FED faiz kararının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Kasım FED faiz toplantısından çıkan faiz kararı...
Son dakika FED kasım ayı faiz kararını açıkladı. FED Kasım ayı faiz toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği, faizlerin düşüp düşmeyeceği gündemin ana maddeleri arasındaydı. Hatırlanacağı gibi eylül ayında ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirirek 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti
ABD Merkez Bankası (Fed) seçim sonrasında piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 4.50-4.75 aralığına çekti.
Böylece FOMC eylül ayındaki 50 baz puanlık indirimin ardından 2 toplantı üst üste faizi düşürme kararı almış oldu.