Fed, stres testi senaryolarını açıkladı

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürerken, anne Selcan Solak'ın feryadı yürekleri dağladı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Bir mesaj yeter, sadece 'iyiyim' desin, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu. (IHA) Daha Az Göster