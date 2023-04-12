Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakın takip ettiği Fed faiz kararı bu ay gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı mayıs ayı içerisinde düzenlenecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri...