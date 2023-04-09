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Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

Son dakika haberi İspanya'dan geldi! LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid, Villarreal'e mağlup olurken maçın ardından yaşananlar karşılaşmanın sonucunu geride bıraktı! Real Madrid'in yıldız futbolcusu Federico Valverde'nin Villarreal'in futbolcusu Alex Baena'yı yumrukladığı öne sürüldü! İşte saldırının sebebi ve tüm detaylar...

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  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı. Ligde 5. yenilgisin alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    MAÇIN ARDINDAN YUMRUKLU SALDIRI!

    İspanyol basınının iddialarına göre Real Madridli Federico Valverde, Villarreal'in oyuncusu Alejandro Baena'ya yumruklu saldırı gerçekleştirdi. 
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Baena şöyle dedi: 

    "Santiago Bernabeu gibi bir stadyumda inanılmaz zaferimiz için çok mutluyum, ancak aynı zamanda maçtan sonra maruz kaldığım saldırı için çok üzgünüm."
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    İspanyol radyo Cadena Ser ve diğer medya kuruluşları, raporlarında Valverde'nin Villarreal oyuncusunun takım otobüsüne binmek üzereyken Baena'ya saldırdığını öne sürdü.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    İspanyol Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, Villarreal'li Alex Buena'yı, kendisine ' Çocuğun doğmayacak, karın düşük yapacak' dediğini iddia ederek yumrukladı.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    "SAKIN AİLEME BULAŞMA"

    Valverde'nin "Sakın bir daha aileme bulaşma." dediği iddia edilirken, Alex Baena ise iddiaları yalanlayarak "Bu agresif tutumdan dolayı üzgünüm. Böyle bir şey söylemedim." dediği ifade edildi.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    Baena, Twitter'daki mesajında, Valverde'nin oğlu hakkında söylediği iddia edilen şeylerin yalandan ibaret olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    "Bana yönelik olarak söylenen şeylerden şaşkınım. Bunlar tamamen iftira"
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

    Ne Villarreal ne de Real Madrid, iddia edilen olay hakkında halka açık olarak yorum yaptı.
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!
  • Federico Valverde maç sonrası rakip oyuncuyu yumrukladı!

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