Fedon: Aslanlar gibi vergimi ödüyorum

Taverna müziğinin sevilen ismi Fedon Kalyoncu, Bodrum'un masmavi sularına yaptığı ikonik atlayışıyla, yıllardır yaz mevsiminin başlangıcını müjdeliyor. "Fedon denize düştü" sloganıyla da akıllara kazınan şarkıcı, her yıl olduğu bu sene de Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Fedon, gazetecilerle sohbet ettikten sonra gömleğiyle ikonik dalışını yaptı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Migros'un reklam yüzü olan Fedon, Bodrum'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fedon; "Bodrum Fedon'suz olmuyor. Fedon da Büyükadalı olmasına rağmen Bodrum'suz yapamıyor. Yaş bu sene 80... Çalışıyorum. Sevilmezsen başarılı olamazsın. Arkamda olan kitle bana güveniyor. Bugün Z kuşağı en büyük destekçim oldu. 'Fedon ağabey denize düş, biz de denize düşelim' diyor. Ne mutlu bana güzel şeyle anılıyorum. Gençlik peşimde... Ben Büyükadalıyım, susuz yerde yaşayamam. En büyük idealim deniz subayı olmaktı. Denizden ayrı olamam ben... Doğumum ağustos. İsmimin anlamı güneş tanrısı. Güneşsiz yapamam. Güneşte öleni görmedim, gölgede öleni gördüm. Kışı sevmiyorum" diye konuştu.

REKLAM Fedon, reklam çekimleriyle ilgili olarak ise; "Belde fıtık var. İşimi seviyorum, 'Yapamam' diyemiyorum. Çok yorulup, ızdırap çektiğim anlar oldu. Ekip beni çok motive etti. Çok mutluyum" dedi.