Fedon: Yıl 1966, Amasya'da askerim...
Ünlü şarkıcı Fedon, 58 yıl önce çekilen askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı
Taverna müziği yorumcusu Fedon (77), askerlik fotoğrafını yayımladı.
Amasya'da askerlik görevini yerine getiren şarkıcı; "1966 Amasya Carcurum'da askerim. Radyomla başbaşa. Kim bilebilirdi bir gün Fedon olarak şarkıcı olacağımı... Ben bile bilmiyordum" ifadelerine yer verdi.
Fedon, dedesi Kleanti Kalyoncu'nun askerliği hakkında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şöyle bir açıklama yapmıştı: Bu vatan için şehit olan dedem ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve bu şerefli kahraman insanın torunu olmaktan gurur duyuyorum.
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerinin nerede askerlik yaptığını biliyor musunuz? Bedelli, kısa dönem ve uzun dönem olarak vatani görevlerini yerine getiren ünlülerin askerlik fotoğraflarını sizler için derledik...
ATTİLA ATASOY
Türk pop müzik sanatçısı Attila Atasoy, askerlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayımladı. 69 yaşındaki Atasoy, fotoğrafına "Nisan 1979 Sıhhiye Taburu-Eczacı Bölüğü... Hüseyin Gazi-Mamak / Ankara" notunu düştü.
TEOMAN
Teoman, Instagram hesabından yayınladığı karelerle takipçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırmıştı. Askerlik fotoğraflarını yayınlayan ünlü şarkıcı, o dönem yaşadığı bir anısını da sevenleriyle paylaştı.
28 günlük bedelli askerliğini İzmir Gaziemir'de tamamlayan 55 yaşındaki sanatçı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir'e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu askerliğe dayanabilmek için... Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi'nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, "Benim askerlik fasulyeden olacak." diyorum.
İlk gece komutan bütün erleri çağırıp; "Arkadaşlar..." diyor, "Bir arkadaşınız televizyonda, 'Benim askerliğim fasulyeden olacak' dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz fasulyeden olmayacak!" "Off!", diyorum, yine yaptım yapacağımı.... Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım.
FAZIL SAY
Fazıl Say da askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Say, yayınladığı kareye, "Gelsin askerlik anısı, Burdur 2002" notunu düştü. Sanatçı, vatani görevini Burdur 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yaptı.
ARDA TÜRKMEN
Arda Türkmen ise askerliğini Denizli'de yaptı. Türkmen, bu fotoğrafını, "Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi..." mesajıyla paylaştı.
ÇAĞATAY ULUSOY
Çağatay Ulusoy da bedelli askerlikten faydalanan isimlerden. Ulusoy, 21 günlük vatani görevini Ankara'da tamamlamdı.
ALİŞAN
Alişan sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşmıştı. Vatani görevini Ankara Kara Kuvvetleri Armoni Mızıka Bölüğü'nde yapan ünlü şarkıcı Tolga Çevik'le askerlik arkadaşı olduğunu söylemişti. Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü:
Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası.
İDO TATLISES
Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses de vatani görevini Tekirdağ'da gerçekleştirdi.
KEREM BÜRSİN
Kerem Bürsin ise vatani görevini Burdur 58. Piyade Alayı'nda yaptı.
KENAN İMİRZALIOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yaptı. İmirzalıoğlu kısa dönem olarak askerliğini 5 ay 5 gün olarak tamamladı.
FATİH ÜREK
1989'da Aydın 1. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Fatih Ürek, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e servis bile yapmış.
SERDAR ORTAÇ
Serdar Ortaç 2000'de Sivas'ta 28 gün bedelli askerlik yapmıştı.
MANUŞ BABA
Manuş Baba’nın (Mustafa Özkan) askerlik fotoğrafı sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Şarkıcı, vatani görevini Tekirdağ'da yapmıştı.
TARKAN
Tarkan, 200'de bedelli askerlikten yararlanarak, 2. Ordu Komutanlığı Ulaştırma Er eğitim Alay Komutanlıgı'nda vatani görevini yerine getirdi.
ALTAN GÖRDÜM
Altan Gördüm askerlik fotoğrafını "Asker olmuştum piyade" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.
KUŞUM AYDIN
Kuşum Aydın askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yapmıştı.