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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Çalgıların Dilinden' CSO Ada Ankara'da

        'Çalgıların Dilinden' CSO Ada Ankara'da

        CSO Ada Ankara, 25-30 Mart haftasında tiyatrodan baleye, rock'tan klasik Türk Müziği'ne birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:26
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        'Çalgıların Dilinden' CSO Ada Ankara'da
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        FEHİM PAŞA KONAĞI TİYATRO OYUNU

        25 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

        Oyunda; 1908 eski İstanbul’daki, Sultan Abdulhamit döneminde, İttihat Terakkiciler ile istibdatçılar arasındaki mücadele anlatılırken, Fehim Paşa’nın kızı Mihriban ile eski kabadayı Yedi Bela Rasim’in oğlu Yusuf’un aşkı sazlı sözlü rakslı eğlenceli neşeli bir dille seyirciye sunuluyor. Oyun aynı zamanda, unutulmaya yüz tutan geleneksel tiyatromuzun orta oyunu, meddah ve gölge oyunu gibi motiflerini de seyirciye hatırlatıyor.

        ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ–ÇAYKOVSKİ'NİN BALE DÜNYASI 25 MART-15.00- TARİHİ SALON

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        Çocuk balesi “Çaykovski'nin Bale Dünyası” Gülümden Alev Karaman’ın kaleminden seyirciyle buluşuyor. Koreografi ve düzenlemesi Elif Fırat’a, çocuk balesinin rejisi ise Defne Dinçer ve Bahar Kel’e ait olan gösteride piyano koltuğunda ise Zeynep Ülbegi oturuyor.

        SENFONİK METALLICA KONSERİ

        27 MART-20.30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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        Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satışıyla tüm zamanların en büyük metal grubu Metallica’nın efsanevi müziği, şimdi bambaşka bir deneyimle dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

        1981’de Lars Ulrich ve James Hetfield tarafından kurulan Metallica, 2009’da Rock and Roll Hall of Fame’e adını yazdırdı. Tüm kıtalarda konser veren ilk grup olmayı başaran bu dev isim, müzik tarihine damgasını vurdu.

        Şimdi ise şef Walter Proost’un liderliğinde Tribute Metallica ile senfonik orkestranın büyüsü rock grubunun enerjisiyle birleşiyor. Bu özel crossover prodüksiyonu daha önce yaşanmamış bir deneyime davet ediyor.

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        ANKARA TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU-ÇALGILARIN DİLİNDEN KONSERİ

        27 MART-20.30-TARİHİ SALON

        Türk Dünyası Müzik Topluluğu bu konserde dinleyicileri yine farklı bir repertuarla ağırlayacak. Türk Dünyası’nın virtüözite isteyen birbirinden güzel çalgısal eserlerini Şef Cem Gürdal yönetimindeki orkestra ile sanatseverlere sunacak.

        ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-İRFAN MECLİSİNDEN NAĞMELER-TASAVVUFİ TÜRKÜLER KONSERİ

        27 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

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        11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferinden ilham alarak icra edilecek “İrfan Meclisinden Nağmeler” isimli konserde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları, Yunus Emre, Alvarlı Efe, İbrahim Hakkı Erzurumi, Aşık Veysel ve irfan meclisine ilham olmuş halk ozanlarının şiirlerinden derlenmiş tasavvufi türküler ve ilahiler ile sanatseverleri çok renkli ve aynı zamanda duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

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        CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

        28 MART-20.30-ZİRAAT BANKASI ANA SALON

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        Şef Joonas Pitkanen’in yönetiminde gerçekleşecek konserde solist Josef Spacek, kemanda harikalar yaratacak. Konserde; Antonin Dvorak’tan Keman Konçertosu Op.53 La minör, Pyotr Ilyich Tchaikovsky’den “Uyuyan Güzel” Bale Süiti Op.66 ve “Kuğu Gölü” Bale Süiti Op.20 eserleri icra edilecek.

        MESNEVİYATRO TİYATRO OYUNU

        28 MART-20.30-BANKKART MAVİ SALON

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        "Mevlana’nın tüm dünyada okunan ölümsüz eseri Mesnevi, CSO Ada Ankara'da!

        Eser; “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” sloganıyla günümüze uyarlanarak yazıldı.

        Mesnevi’yi, Geleneksel Türk Tiyatrosu biçimiyle birleştirerek Kadın Meddah olarak sahnede, önyargıları değiştiren, çağa uygun ve çağın diliyle Mesnevi, ana ruhu bozulmadan tek kişilik bir gösteri olarak sunuluyor. Eserin ruhundan bakarsak; sahnedeki oyuncu ne kadındır ne erkektir. Acemi bir aynadır. “Sen bensin işte ben senim işte” diyen ayna Mesnevi’den hikayeler anlatırken yeri gelir hikâyenin kendisi olur yeri gelir seyirciye mesafe koyar. Bir kadının elinde asa görmeye alışkın değiliz. Sahnedeki ayna veya kadın meddah elindeki asasıyla hepimize dokunuyor. Asasıyla mucizeler mi yaratıyor? Yoksa asasını sopa olarak mı kullanıyor?

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        #CSO Ada Ankara
        #Fehim Paşa Konağı
        #metallica
        #tiyatro
        #Opera
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