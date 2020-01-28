Felicia Sonmez kimdir? Soruları merak konusu oldu. Washington Post Gazetesi muhabiri Felicia Sonmez, helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından tecavüz davasıyla ilgili sosyal medyadan bir tweet paylaştı. Gazeteci'nin tweeti kullanıcılar tarafından büyük tepki çekti.

KOBE BRYANT'IN TECAVÜZ DAVASINI HATIRLATTI!

Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, ‘Kobe Bryant’ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikâyesi ve yarım bir itiraf’ başlıklı haberin linkini paylaştı.

Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez’e tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Sen nasıl bir insansın”, “İğrençsin”, “Kalpsiz”, “Anısına saygı göster”, “Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy” gibi yorumlarda bulundu.

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) January 27, 2020

WASHINGTON POST İDARİ İZNE AYIRDI

Ancak on binlerce tehdit mesajı alan Sonmez, tweetlerini silmek zorunda kaldı. Twitter’da da ‘#FireFeliciaSonmez’ (Felicia Sonmez’i Kov) etiketi altında kampanya başlatıldı. Olayın ardından Washington Post gazetesi Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez’i idari izne çıkardıklarını duyurdu. Grant, Sonmez’in tweetlerinin kurumun sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğine dair bir inceleme başlattıklarını da belirtti.

Grant, tweetlerin ‘kötü bir hüküm’ olduğunu, kurumdaki diğer insanların işlerini de zayıflattığını savundu.

FELICIA SONMEZ KİMDİR?

Washington doğumlu Felicia Sonmez 6 haziran 1983 doğumlu 36 yaşında. Bir çocuk annesi Felicia Sonmez Harvard ve Tsinghua Üniversitelerinden mezun oldu. Felicia Sonmez şu an Washington Post Gazetesi'nde muhabirlik yapıyor. Soyadının Sonmez olmasından dolayı Türk olduğu düşünülse de eşiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor.